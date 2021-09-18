Her şeyin başı adalet

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnaf ziyaretlerine Ağrı’da devam etti.

Akşener esnaflara kendiyle özleşen “İşler nasıl?” sorusunu sordu, esnaf derdini anlattı. Bir vatandaş Akşener’e, “Bulunduğunuz yerde şu anda 200 tane kahve var. Bu neyi gösteriyor bu işsizliği gösteriyor. Yatırım yok, iş yok. İş imkânı yok. Her şeyin başı da adalet. Adaletin olmadığı yerde ne güven olur ne huzur olur. Ne sevgi olur, ne saygı olur. Doğru mudur sayın başkanım? Bir sürü üniversite okumuş gençler var. İş bulamıyorlar. Onların önü tıkanmış. Atanamıyorlar. Milletin halini görüyorsunuz. Millete bir torba kömür verecekler, kandıracaklar. Bence bu iktidarın değişmesi şart. Değişmesi şarttır, şarttır, şarttır” dedi. Bir esnaf ise, “Bizim işler şu anda çok kötü durumda. İnsanlarda para yok. Alışveriş yapacakları durum yok. Aldıkları maaş yetmiyor. Bir teneke yağ olmuş 350 milyon (TL) . Bir torba şeker olmuş 60 milyon (TL). Her gün zam geliyor. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Halka ne diyeceğimizi şaşırıyoruz” dedi.

Ağrı/Ankara - Anka