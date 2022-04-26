Herkes için adalet, herkes için demokrasi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gezi Davası kararına tepki verdi.

Uysal, “Gezi davası ile alakalı karar da gösterdi ki iktidar, korku kol gezinsin, muhalefet için Türkiye tekinsiz bir yer olsun istiyor. Seçimler yaklaştıkça iktidar her türlü yöntemi deneyecektir derken bunu da kastediyordum. İktidar, verdiği kanun teklifleri ile siyasal muhalefeti, mahkemeler aracılığıyla aldığı politik kararlarla toplumsal muhalfeti susturma derdinde. Adaleti ve demokrasiyi işler hale getirmek yerine korkuyu yerleştirmek derdinde. Bırakalım, maruz kalan düşünsün anlayışı ile bu cendereden kurtulma imkanımız yok! O nedenle herkes için Adalet diyoruz, herkes için demokrasi diyoruz” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz