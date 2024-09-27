Hükümlü ve tutuklu sayısı Almanya’nın neredeyse 6 katı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki cezaevi istatistiklerini karşılaştırarak “Hem Avrupa’nın en çok tutuklusu ve hükümlüsünün hem de dışarıda elini kolunu sallayarak gezen binlerce suç makinesinin bulunduğu ülkeyiz. Bu işte bir terslik, infaz sisteminde çarpıklık, uygulamada çok büyük hatalar var. Bu durum, sadece güvenlik zafiyeti veya hukuki yetersizliklerle de izah edilemez” dedi.

Türkiye organize suçta Avrupa birincisi Türkiye’nin, hükümlü ve tutuklu sayısında Avrupa’nın zirvesinde olduğunu açıklayan Karal, “Birbirine yakın nüfusa sahip Almanya’nın neredeyse 6 katı. Hem Avrupa’nın en çok tutuklusu ve hükümlüsünün hem de dışarıda elini kolunu sallayarak gezen suç makinelerinin bulunduğu ülkeyiz. Bu işte bir terslik, infaz sisteminde çarpıklık, uygulamada çok büyük hatalar var” diye konuştu. Ankara - Mehmet Kara

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