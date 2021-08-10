"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Hulusi Akar, Pakistan'a gitti

10 Ağustos 2021, Salı 12:15
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gitti.

Sabah saatlerinde resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Akar'ın, Savunma Bakanı Pervez Khattak, Savunma ve Üretim Bakanı Zobaida Jalal ve Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Akar'ın görüşmelerde iki ülke arasındaki askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konularını ele alacağı belirtildi.

Afganistan'daki son gelişmelerin ardından bölgesel konuların da görüşmelerin bir diğer gündem maddesi olması bekleniyor.

AA

Etiketler: Hulusi Akar, Pakistan
Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fanatik Yahudiler'den Mescid-i Aksa'ya baskın

    Almanya'da salgınla mücadelede yeni kurallar getiriliyor

    Rusya ve Çin ortak askeri tatbikat yaptı

    Türkiye'nin doğusunda kuraklık etkili oldu

    İşsizlik rakamları açıklandı

    2.el araç yatırım enstrümanı oldu

    Hazine de için için yanıyor

    Sıla-i Rahim gençleri sosyalleştiriyor

    Çiftçi borç altında boğuluyor

    ‘Keşke evim yanaydı, ama şu orman yanmayaydı’

    Enflasyon karşısında çaresizler

    YÖK bu duruma ne diyor?

    AKP çapulcuların toplandığı parti haline geldi

    30 milyon dolarlık hibe yandaşa mı gitti?

    Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını

    “Stratejik hata”

    Afganistan'da son 72 saatte 27 çocuk öldürüldü

    Türkiye'de 23 bin 731 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Otogaza 17 kuruş zam yapıldı

    BioNTech, 2,8 milyar avro kar açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnsan: Ya ilaç, ya zehir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    AKP çapulcuların toplandığı parti haline geldi
    Genel

    YÖK bu duruma ne diyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Tercih yapacaklara ufuk açıcı notlar
    Faruk ÇAKIR

    İnsanları rahat bırakın!
    Osman ZENGİN

    İzmit’in ikinci Salih’i de rahmetli oldu
    Ali FERŞADOĞLU

    Musîbetlerin müsebbibi kimler?
    Genel

    Enflasyon karşısında çaresizler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.