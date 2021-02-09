İktidar değişimi şart

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan görüştü.

Görüşme sonrası basın açıklaması yapan Davutoğlu ve Babacan gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. VOA Türkçe’nin haberine göre, Davutoğlu, “Önce sistem değişimi, ardından da zihniyet değişikliği gerekiyor” derken, Babacan, “Türkiye’de yönetim sistemi sorunu, ve yönetenlerin zihniyeti sorunu var. Sistem değişikliği ve zihniyet değişikliği şart. Bu zihniyet değişikliği topyekun iktidar değişikliği olmadan mümkün olmayacak” sözleriyle sistem eleştirilerini dile getirdi. Babacan, “Türkiye’de problemler hızla büyüyor. Hukukun üstünlüğü diye bir kavram, ilke neredeyse kalmadı. Anayasanın bağlayıcı bir metin olarak kabul edilmediği bir ülkede hukukun üstünlüğünden bahsetmek mümkün değil. Şu anda yönetim sistemi sorunu var aynı zamanda yönetenlerin zihniyetiyle ilgili de sorun var” ifadelerini kullandı.

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