İktidardan pembe tablolar

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 8. Olağan İzmir İl Kongresi’nde konuştu.
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Arıkan; sun’î gündemlerle ülkenin gerçek gündeminin konuşulmadığını belirterek “İktidara yakın kanallara bakıyorum. İktidarın yetkililerini dinliyorum. Çok pembe tablolar çiziyorlar. (...) Görüyoruz ki, dün ülkeyi karneyle ekmek dağıtılıyor korkusuyla iktidara gelenler bugün karneyle hayatta kalmaya insanlarımızı mahkum ediyorlar. Ekonomi, eğitim, sağlık, adalet neye elimizi atsak büyük problemlerle karşı karşıya olduğumuzu üzülerek görmekteyiz” dedi.
İzmir - Anka