İktidarın eli vatandaşın cebinde

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Millî Dayanışma Kampanyası’nı eleştirerek, “Dünyanın hemen her ülkesinde devlet vatandaşına el uzatırken, Türkiye’yi yöneten iktidar elini vatandaşının cebine uzattı.” dedi.

Türk milletinin bu virüs kadar tehlikeli “anlayış enfeksiyonuyla” da karşı karşıya olduğunu savunan Dervişoğlu, salgının boy gösterdiği ülkelerde insanların gözü, kulağının ülkeyi yönetenlerde olduğunu söyledi. Dervişoğlu, “Dünyanın birçok ülkesinde, iktidarlar vatandaşlarına rahat olmalarını salık verip devlet olarak arkanızdayız derken, önceki gece duyduğumuz sözler bizlerde büyük bir hayal kırıklığı ve hüzne yol açtı.” dedi. AA

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