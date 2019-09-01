İmamoğlu: Tek endişem demokrasi adına olur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyım atanan Diyarbakır’ı ziyaret ediyor. Yerine kayyım atanan HDP’nin seçilmiş Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanları Selçuk Mızraklı ve Ahmet Türk ile görüşmesi öncesi bir basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, demokrasinin bütüncül bir şekilde varolması gerektiğini söyledi.

DW Türkçe’nin haberine göre, “Demokrasiyi bir şehirde var etmek ülkede var etmek anlamına gelmiyor” diyen İmamoğlu, “Demokrasi Mardin’de, Van’da, Diyarbakır’da, İzmir’de, Rize’de, İstanbul’da da varolacak. Bunun ili ya da ilçesi yoktur” diye konuştu. Hukuka uygun bir şekilde tepkilerini dile getirmeyi sürdüreceğini söyleyen İmamoğlu, Diyarbakır, Mardin ve Van’da kayyım atanmasına ilişkin olarak “Umuyorum en hızlı şekli ile bu yanlıştan dönülsün” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’u terör yandaşlarına peşkeş çektirmeyeceğiz. Buna mani olacağız” sözlerinin kayyım iması taşıdığı yönünde yapılan yorumlara ilişkin İmamoğlu, “Duyacağım tek endişe demokrasi adına olur. Şahsım adına zerre kadar endişe duyan birisi değilim” dedi.

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