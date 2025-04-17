İmamoğlu: Ya adalet ya sefalet

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyareti sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını iletti.

İmamoğlu, “‘Cennet vatanımızın ve kadim milletimizin hiç hak etmediği uygulamalar, operasyonlar yaşanmaktadır. Emeğin kutsallığı, aile yaşamına duyarlılığının bütünüyle tam zıttı bir evrede hepimizin derinden üzüntü duyduğu bir gündemle savrulmaktayız. Bu olumsuzluklar bir avuç insanın menfaat hamleleri olurken milletimizin yoksullaşmasına, işsiz kalmasına, açlık sınırı altında milyonlarca insanımızın var olmasına sebep oluyor. Unutmayalım ya adalet ya sefalet’” mesajını gönderdi. İstanbul - Anka

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