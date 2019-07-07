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7 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

İran, uranyum zenginleştirme sınırını aşacağını duyurdu

07 Temmuz 2019, Pazar 12:00
İranlı yetkililer, 2015'te uluslararası bir nükleer anlaşma ile belirlenen ve tarafların üzerinde mutabık kaldığı uranyum zenginleştirme seviyesini artıracaklarını belirtti. Bu, anlaşma ile belirlenen 3.67 zenginleştirme oranının aşılacağı anlamına geliyor.

İranlı üst düzey yetkililer bir basın toplantısında, 2015'te 6 ülke ile imzaladıkları nükleer anlaşma ile belirlenen sınırlandırmalara, uyma seviyelerini her 60 günde bir düşürmeye devam edeceklerini söyledi.

İranlı yetkililer uluslararası anlaşma ile belirlenen uranyum zenginleştirme seviyesinin gün içerisinde aşılacağını söyledi, ancak uranyumun hangi oranda zenginleştirileceğine ilişkin bilgi vermedi.

İranlı hükümet sözcüsü Ali Rabiei ‘yeni zenginleştirme oranının ülkenin ihtiyaçlarına göre belirleneceğini’ söyledi.

2015’te imzalanan nükleer anlaşmalarda İran’ın müzakerecisi olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı ise bu adımların, anlaşmanın kurtarılması için oraya koyulacak diplomasi çabalarına kapının kapatıldığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Etiketler: İran, uranyum
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