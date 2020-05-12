İstihdamda çöküş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TÜİK’in son yayınladığı işgücü istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Korona virüsü salgınının mart ayı başlarında yaşandığını ve izleyen haftalarda pek çok işyerinin kapanmak zorunda kaldığını belirten Erdoğdu, şu noktalar dikkat çekti: “Son istihdam istatistikleri Covid-19’un yaşandığını döneme ilişkin net durumu ortaya koymaktan uzak. Haziranda açıklanacak mart-nisan-mayıs dönemini kapsayan mart ayı işsizlik rakamlarında işsizlikte gelmekte olan sert azalışı daha net görebileceğiz. Veriler ucundan mart ayını da kapsadığından işsizlikte büyük kayıpların olacağına dair ilk izleri özellikler hizmetler sektöründe aylık bazda 194 bin kişilik azalıştan görmeye başladık. Karantina tedbirlerinin devreye alınmasıyla beraber ekonomik faaliyetler, özellikle hizmetler sektöründe ani bir duruş yaşarken, imalat sanayinde talep hızlı bir daralış kaydetti. İŞKUR’un işe yerleştirme sayıları da istihdamda gelmekte olan çöküşün haberini veriyor. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında özel sektörde yaklaşık 122 bin kişi işe yerleştirilirken bu yılın aynı döneminde bu rakam 29 bine gerilemiş vaziyette.”

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