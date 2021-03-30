İstikrar, fakirlik ve işsizlikte

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hakkâri il kongresinde konuştu.

Babacan AKP kongresindeki “İstikrar” afişini kastederek “Daha kendilerine bile güvenmiyorlar. Biz onlara nasıl güvenelim? Bir bakan çıkıyor, ‘Şu zaman şu kadar aşı gelecek’ diyor, ama söylediği kadar aşı söylediği tarihlerde gelmiyor. Sosyal medya hesabından maske, mesafe, temizlik diyen bakanlara karşın, Cumhurbaşkanı lebalep kongre yapmakla övünüyor. (…) Sayın Erdoğan’ın bu memlekete hangi alanda istikrar kazandırdığına bir bakalım. Hukuk. İstikrar var mı? Hakkını yemeyelim var. Sayın Erdoğan, Anayasa’yı istikrarlı bir şekilde çiğniyor. Getir götür talimatlarla alınan kararlar, hukuksuzluğu istikrarlı bir şekilde büyütüyor. Fakirleşmede istikrar var. İşsizlik istikrarlı bir şekilde artıyor. Hayat pahalılığı artıyor. Bu tablo Sayın Erdoğan’ın eseri. Şimdi soruyorum; Sayın Erdoğan, bu eserinizle gurur duyuyor musunuz?” dedi.