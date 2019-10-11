İtalya Başbakanı: AB, Türkiye’nin şantajına boyun eğemez

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Suriyeli göçmenlerin Avrupa ülkelerine gönderileceği yolundaki tehditlere karşı AB'nin Türkiye’nin "şantajına" boyun eğmemesi gerektiğini söyledi.

Giuseppe Conte, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri operasyonu derhal sonlandırması gerektiğini ifade etti. Konu ile ilgili Roma'da basına konuşan İtalya Başbakanı, “AB, Türkiye’nin şantajını kabul edemez. Türkiye’nin önce Suriyeli göçmenleri kabul edip daha sonra onları askeri girişimler için şantaj aracı haline getirmesi kabul edilemez. Buna derhal son verilmesi gerekir” dedi. Euronews Türkçe

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