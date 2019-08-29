İtalya'da yeni hükümet kurma görevini Conte üstlenecek

İtalya ‘da koalisyon hükümetinin dağılmasıyla başlayan siyasi krizde, Cumhurbaşkanı Mattarella yeni hükümeti kurma görevini Başbakan Giuseppe Conte’ye verdi.

İtalya’da geçtiğimiz hafta dağılan 5 Yıldız Hareketi-Lig koalisyonunu hükümetinde Başbakanlık görevi yapan Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’dan yeni bir hükümet kurma görevini aldığını duyurdu. Conte, bakanların isimlerini gelecek günlerde netleştirmeyi umduklarını söyledi. Yeni bir koalisyon için ‘yeşil ışık’ almasının hemen ardından gazetecilere açıklama yapan Conte, “Önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanlığına dönerek bakanlık için isim önerilerimi sunacağım” dedi. Conte, yeni yönetimin ilk işinin bütçe ve vergi olması gerektiğini belirtti.

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