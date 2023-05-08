İtidalinizi koruyun, sandığa odaklanın

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum’daki olaylarla ilgili “Tüm Türkiye itidalini koruyacak. Sevgili vatandaşlarım. 14 Mayıs’a odaklanın” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun Erzurum’da maruz kaldığı taşlı provokasyonun hemen ardından Twitter hesabından “Erzurum olayları” notuyla yayınladığı videoyla sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Sevgili halkım. Mafyalar, militanlar, SADATçılardan, Sinan Ateş’i öldüren torbacılardan, beşli çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem Başkanımıza saldıranlar bunlardır. Amaçları, insanları korkutmaktır. Sandıktan uzak tutmaktır. Tüm Türkiye itidalini koruyacak. Türkiye, makul çoğunluğun ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek” dedi.

Birlikte ülkemize baharı getireceğiz

“Sevgili vatandaşlarım. 14 Mayıs’a odaklanın” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Başka her şey teferruattır. Sakın, kızmayın. Sakın, küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam da budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız.” Öte yandan Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşini evlerinde ziyaret ettiler. Kılıçdaroğlu, “Akşener ailesinin misafiri olduk. Misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Bu buluşmaları sık sık tekrar etmeye karar verdik bu gece. Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin. Biz birlikte ülkemize baharı getireceğiz” dedi.

Erzurum - Anka