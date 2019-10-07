İYİ Parti'li milletvekili meclis yemeklerinden şikayetçi

İYİ Partili Lütfü Türkkan, TBMM yemekhanesinde çıkan yemekleri eleştirerek, ''Meclis'e gelen konuklar, sofradan aç kalkıyorlar' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti TBMM Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM yemekhanesinde çıkan yemeklerin kalitesinin düştüğünden şikayet ederek 'Yemekler tek kelimeyle berbat'' diye konuştu. Türkkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ''Eskiden Meclis’te yemek için konuklarımızdan sıkça talepte bulunanlar olurdu. Şimdi Meclis lokantasına gelen dostlarımız da bizler gibi, sunulan yemekleri yiyemeden aç kalkıyorlar sofradan. Kötü bile değil artık Meclis’te çıkan yemekler, tek kelime ile berbat'' ifadelerini kullandı.

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