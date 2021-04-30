Kamuoyu samimî açıklama bekliyor

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Yaptığı basın toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamalarına değindi. Usta “Türk lirası yüzde 15 oranında değer kaybına uğradı. Merkez Bankasının elinde faizden başka bir güç kalmadı. Ancak Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun konuşmalarıyla bu silâh da gücünü yitirdi” ifadelerini kullandı. Usta, Kavcıoğlu’nun, teknik açıklamalar yerine ucuz siyaset yaptığını, kamuoyunun 128 milyar dolar ile ilgili daha teknik ve samimi açıklamalar beklediğini belirtti. AA

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