Kara para aklayan, bu iktidar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Türkiye’nin gri listeye alınması nedeniyle iktidara sert tepki gösteren Akşener, “Bu vizyoner yönetim anlayışının sonucunda gri listeye girdik. Bu gri listede dünyanın en büyük 10 ekonomisinin arasından hiçbiri yok. İlk 20 ekonomisinden de kimse yok, ilk 30 ekonomisinden ise sadece Türkiye var. Bu listeye eğer ülkenizde yoğun miktarda para aklanıyor, terörist gruplar ülkenizden finansman sağlıyor ve siz hiçbir mücadele sergilemiyorsanız giriyorsunuz. Türkiye’nin düşürüldüğü duruma bakar mısınız? Bu rezillik karşısında iktidar ne yaptı dersiniz? Hep bir ağızdan ‘dış güçler’ demeye başladılar. Ülkemizi bu haksızlığa uğratanın da iktidarın bizzat kendisi olduğunu biliyoruz. Türkiye’de gerçekten para aklanıyor mu? Evet maalesef aklanıyor hem de bizzat devlet eliyle aklanıyor. Bu ucube sistemde iktidar diyor ki, ‘Uyuşturucu mu satıyorsun? Getir paranı. Türkiye’den para mı kaçırdın? Getir paranı. Yüzde 1 komisyonla paranı da seni de aklıyorum’ diyor. Çamaşır suyu reklamı değil AK Parti iktidarı” dedi.

Ankara – Ahmet Terzi