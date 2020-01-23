Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık sisteminde zorlandığını belirten Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, haziran ayının sonunda erken seçime gidilebileceğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programına konuk oldu. Karamollaoğlu, erken seçim, parlamenter sistem, Suriye, Libya mutabakatı gibi sorulara yanıt verdi.

"ÇATIŞMAYA SEBEBİYET VERMEDEN MÜSPET BİR İRTİBAT KURMAMIZ GEREKİYOR"

Libya konusunda önemli açıklamada bulunan Karamollaoğlu, "Libya'ya asker gönderme amacımız barışçıl bir amaçla olsaydı destek olabilirdik ama o noktada hükümet tarafından müspet bir adım atılmadığı kanaatine vardık. Libya ile önemli bir anlaşma imzaladık. Akdenizde bize varlık imkanı veriyor. Biz bu imkanı mutlaka muhafaza etmeliyiz. Bu anlaşma merkezi hükümetle yapılan anlaşma neticesinde oldu.

Yarın Hafter gelmiş olsa bu anlaşmaya uymayacaktır. Bunu dikkate alarak merkezi hükümetle çatışmaya sebebiyet vermeden müspet bir irtibat kurmamız gerekiyor. Üzerinde durduğumuz nokta buydu bizim. Hükümetin yeri geldiğinde müdahale edebiliriz açıklamarından sonra bu noktada biz çekimser kaldık. 2002 yılı Irak operasyonundan itibaren biz bunu söylüyoruz. Irak'ta ABD'ye destek verilmemeliydi" şeklinde konuştu.

"SURİYE'NİN KARIŞMASINDA EN BÜYÜK SUÇ BUGÜNKÜ İKTİDARDIR"

ABD'nin Orta Doğu'ya girerken niyetinin iyi olmadığını ifade eden Karamollaoğlu, "Orta Doğuyu karıştırmak, kaos ortamı oluşturmak için geliyorlar, demokrasi için değil. Bugün, Arap Baharı söylemleri kayboldu gitti. Irak'tan sonra sıra Suriye'ye geldi. Suriye'de ortalığın karışmasında bizim tutumumuz tamamıyla etkili oldu. Biz iç savaş çıkmasına destek verdik. Savaşa Türkiye engel olabilirdi.

Suriye'nin karışmasındaki en büyük suç kusura bakmasınlar ama bugünkü iktidarındır. Libya'nın petrolden başka bir şeyi yok. Libya'ya Kaddafiye karşı ilk saldırıyı Fransa yaptı. NATO Fransa'nın yanındayım dediğinde Erdoğan, NATO'nun Libya'da ne işi var dedi. Şartlar değişince NATO emrinde denizaltılar ve gemiler gönderdik. Biz bugün Libya'da da aynı durum gelmesin diye çalışıyoruz" diye konuştu.

"TOPLANTILARLA BARIŞ SAĞLANMAZ"

Karamollaoğlu, "Berlin'de bir toplantı yapılıyor. Libya için bu toplantının ne önemi var? Bu toplantılarda herkes kendi menfaatini korumak istiyor. Herkes petrolün enerjinin peşinde... Libya, stratejik olarak Akdeniz ülkesindeki bütün ülkelerin Afrika'ya açılış kapsıdır. Türkiye kendi hatasıyla kaybettiği hakkı yeniden elde etmeye çalışıyor. 1974 yılında yaptığımız Kıbrıs Barış Harekatında bize destek olan tek ülke Libya'ydı, Kaddafi'ydi. Aslında bunu tamamlayabilirdik. Geldiğimiz bu nokta bizim tutarsızlığımızı gösteriyor. Toplantılarla barışı sağlayamayız. Barışı, Türkiye, İran, Irak, Mısır, Suriye, Libya'nın da içinde olduğu bölge ülkeleri bir araya gelirse sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN BAŞKANLIK SİSTEMİNDE ZORLANIYOR"

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu erken seçim söylemlerine karşı, "Başkanlık sisteminden hakikaten bize uymadı. Sayın Cumhurbaşkanı da bundan rahatsız olduğuna dair bir kanaatim var. Yetkilerin tamamını kendisinde toplamasından elbette memnun ancak bu yetikilerin üzerine yüklediği yükün farkına vardıkça da zorlanıyor. Dünyada böyle bir sistem yok.

"HAZİRAN SONUNDA SEÇİM OLABİLİR"

Parlamenter sisteme dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başkası bu kararı veremez. Kendisi verecek bu kararı. Tayyip bey mizaç olarak tek başına karar vermeyi seven otoriter bir insan. Bu kararı yine o verecek. Kanal İstanbul, Libya'ya asker gönderilmesi gibi olaylarla yeni bir döneme, oluşumamı giriyoruz düşüncelerine neden oluyor. Bundan dolayı Haziran sonu Temmuz başında seçim olabilir" diye konuştu.