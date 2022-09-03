KHK’lıları hakimler değil, AKP iktidarı ihraç etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KHK konusunda hâkimlerin yetkili olduğunu söylediğini hatırlatan gazeteci yazar Taha Akyol, “KHK’lıları ihraç edenler hâkimler değil AKP iktidarının bakanlar kuruludur. Bunun yetkilisi yargı değil siyasi iktidardır” diye konuştu.

Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu konuda hâkimler yetkilidir” sözlerini değerlendiren Akyol, “Hayır. KHK konusunda KHK’ları ihraç edenler, meslekten atanlar hâkimler değildir. Adı üstünde Kanun Hükmünde Kararname, yani AKP iktidarının Bakanlar Kurulu. Cumhurbaşkanı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanı kararı veya kararnamesi. Dolayısıyla bu konuda hâkimlerin, yargının bir ilgisi yok. Siyasi iktidar mutlaka hukukî formülünü bulmak kaydıyla bu yarayı sarmalı. Ama cumhurbaşkanının dediği gibi bunun yetkilisi siyasî iktidardır, yargı değildir” diye konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun KHK açıklamasına ilişkin, “Türkiye bir hukuk devleti. Bu hukuk devletinin içerisinde siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının yetkilerini, haklarını kendinde kullanıyorsun? Böyle bir yetkin olmadığına göre bu milleti kusura bakmayın tamamen ahmak yerine koyup, aldatmaktan başka bir şey değildir” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA