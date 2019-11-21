Kılıçdaroğlu: Erdoğan ve ekibi ülkeyi yönetemiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlıyor.

'ERKEN SEÇİM' TARTIŞMALARI

-Yönetemediğini o da görüyor aslında. Sade vatandaş da görüyor. Milletin anası ağladı, perişan vaziyette.

-Bizim için öncelik, bu memlekette huzuru, barışı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi sağlamak.

-Erdoğan ve ekibi ülkeyi yönetemiyor. Bütün dünyayı kendimize düşman ettik. Dolayısıyla yönetilemiyor. İnsanlar isyanda. Erdoğan çıkıp şunu diyebilir, "Madem siz istiyorsunuz, dediklerinizi kabul ediyorum erken seçim kararı alacağım" diyebilir İYİ Parti'ye. Yani onun psikolojisine bağlı. Biz zaten her an seçim olacakmış gibi hazırız.

-Seçimin ne zaman olacağı konusunda tahminde bulunmakta zorlanıyorum. Erdoğan'ın sağlıklı bir ruh hali yok. Böyle bir ortamda ne zaman seçim olur bilmiyoruz.

-İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler biz seçime onay veririz.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

-Parlamenter sisteme dönmek gerek. Bütün siyasi partiler, sivil toplum örgütleri bir araya gelecek. Bir anayasa değişikliği getireceğiz. Herkesin onay vereceği bir demokratik anayasa yaparız. Bu bizim için son derece önemlidir.

GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI

-Bu tablo taşınamıyor. Sadece siyasi değil ekonomi alanında da taşınamıyor. Seçime giriyorum ve kazanıyorum. 1 gün sonra vali yazı yazıyor. Baştan gelseniz seçime giremezsin deseniz. HDP de başka birini aday gösterir.

-Bu demokrasi mi? Siz demokrasiyi katlediyorsunuz, çözüm arıyorsunuz. Demokrasinin D'si bu süreçte yoktur. Yeni aday çıkaralım diyorlar. Halkın oyuyla gelen bir kişinin yerine yukarıdan başkasının getirlmesi oyları yok saymaktır. HDP diyor ki 'madem tekrar seçime gidelim. Yeni bir kişi gelsin' Bu doğru bir tavır tabii ki.

-Demokratik sistemi kim istiyorsa bir araya gelmeleri doğanın gereği. Demokratik parlamenter sistem istiyoruz. Bağımsız yargı, yasamanın gerekeni yapması ve bir kişinin tahakkümünden kurtulmasıdır. Bizim yaptığımız ittifakı Erdoğan bozmak istiyor. Vatandaşın iş bulmasının karnının doymasının onun için hiçbir önemi yok bu belli.

-Türkiye bir dönem gereksiz bir şekilde kutuplaştı. Başörtüsü olayı yine gündeme getirilmeye çalışıyor. Bakıyorsunuz başörtü takıyor diye yolda yüyürken yumruk atıyor. Neden? Hangi gerekçeyle? Bu provokasyon. Ben ve benim partim onların sorunlarına çözüm bulmak için onların hizmetindedir.

-Türkiye'nin gerçek gündemi ekonim. 82 milyonu ingilendiriyor. Saray hariç onların böyle bir derdi yok. Ekonomide bir çıkmazdayız. Önünü gören bir sanayi, tarım yok.

-Hukuk güvenliğini sağlayacağız. Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Erdoğan istediğini hapse attırıyor. İstediğini cezaevinden çıkarıyor. Tramp kime teşekkür ettti papazı teslim aldığı zaman Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan ne derse yargıda o oluyor.

-Adalet reformu diyorlar. Getirsinlerde biz karşı mı çıktık?

-KHK ile görevden alınıyor. Beraat ediyor. Neden görevine geri alınmıyor. Sonra hukuktan bahsediyorlar. Hangi hukuk?

CHP'Yİ KARIŞTIRAN İDDİA

-CHP üzerine oyunlar oynanıyor. Kendi içlerinde anlaşamıyorlar demek için. Bunun için kurduğu ekibi var. Devletin en kilit isimlerini devreye sokuyor. Saray'a gidenleri biliyorum. İsim vermek istemiyorum. Her konuda konuşan Erdoğan bu konuda neden konuşmuyor.

