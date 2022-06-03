Kılıçdaroğlu'ndan 'aday' açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayına 6'lı masanın karar vereceğini belirterek, son toplantıda kimin aday olacağı konusunun gündeme gelmediğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, “Biz Cumhurbaşkanımızın niteliklerini belirledik sadece." dedi.

Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yolundaki soru üzerine Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısında belediye başkanlarının cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin herhangi bir konunun gündeme gelmediğini söyledi. Bazı CHP yöneticilerinin kendisini aday olarak görmek istediklerine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “CHP yöneticileri kendi genel başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olmasını isterler. Ancak temenniden öteye geçmez, çünkü adayı liderler belirleyecek.” dedi. Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Adayımız, Adalet Yürüyüşünü başlatan, 6'lı masanın mimarı, iktidarın kimyasını bozan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur.” ifadesini kullanmıştı. Euronews Türkçe

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