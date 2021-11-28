Konuşursa dibin de dibi var demektir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk’te katıldığı programda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Davutoğlu, AKP ve MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı içinde ciddî bir iç ihtilâf olduğunu iddia etti. Davutoğlu ekonomideki gidişata ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Independent Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizle ilgili açıklamalarını eleştiren Davutoğlu, “Sayın Erdoğan bundan sonra konuşmazsa toparlayabiliriz. Ama Sayın Erdoğan bu şekilde konuşmaya devam ederse dibin de dibi var demektir. Şu anda ülkede yaşanan ekonomi, politik ve kurumsal bir krizle karşı karşıyayız. Şu anda gördüğüm esas tehlike; bunun otoriterleşme eğilimi ile bütünleşmeye başlamış olması” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi