Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier'la görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’la köklü iş birliğimizin daha da geliştirilmesini değerlendirdik." ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, Steinmeier'la göç anlaşmasının 60. yıldönümünde Türk toplumunun durumunu ve başarılarını görüştüklerini aktardı. Çavuşoğlu ayrıca Twitter’daki bir diğer paylaşımında, Almanya’nın Turizmden Sorumlu Parlamenter Müsteşarı Thomas Bareiss’e Türkiye'nin güvenli turizm programı hakkında bilgi verdiğini ve AB'deki aşı pasaportu gelişmelerini ve alınan önlemleri görüştüklerini belirtti.

Okunma Sayısı: 159

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.