"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

06 Mayıs 2021, Perşembe 19:08
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier'la görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’la köklü iş birliğimizin daha da geliştirilmesini değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Steinmeier'la göç anlaşmasının 60. yıldönümünde Türk toplumunun durumunu ve başarılarını görüştüklerini aktardı.

Çavuşoğlu ayrıca Twitter’daki bir diğer paylaşımında, Almanya’nın Turizmden Sorumlu Parlamenter Müsteşarı Thomas Bareiss’e Türkiye'nin güvenli turizm programı hakkında bilgi verdiğini ve AB'deki aşı pasaportu gelişmelerini ve alınan önlemleri görüştüklerini belirtti.

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı
Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hindistan'da uzmanlardan 3'üncü dalga uyarısı

    Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Küresel gıda fiyatları 11 aydır yükseliyor

    ABD'den Rusya'ya 'tehlikeli eylemlerini durdur' uyarısı

    Fuat Oktay'dan 'tam kapanma' açıklaması

    1,21 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

    ABD'den 'aşıda fikri mülkiyet hakkı kaldırılsın' çağrısı

    Kolombiya'daki protestolar 8 günü geride bıraktı: Çok sayıda ölü, yarlı ve gözaltı var!

    Gözler şampiyonluk yolundaki kritik derbide

    Samsun'da tedbirlerle birlikte vaka sayısı düşmeye başladı

    Türkiye'de nisan ayında yağışlar yarı yarıya azaldı

    Sırbistan'dan aşı olanlara ödeme yapılacak

    AB ülkeleri İsrail'i seyahat kısıtlamalarından muaf tutabilecek

    '155 milyon kişi akut gıda kıtlığı çekiyor'

    Kolombiya'da ölü sayısı 24'e yükseldi

    Ciddiyet çağrısı

    İkizdere halkı ikna olmuyor

    Anaokullarında da çifte standart

    Ramazan ve Avrupa Günü birlikte kutlanacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Geçim için de seçim şart
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Vatan Gazetesi’nin yalanlarına verilen cevaplar
    Genel

    Ciddiyet çağrısı
    Ahmet BATTAL

    Devlet’ten, milletine Anayasa
    Cevher İLHAN

    Cenâzede Risaleden duâ okunması
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tek adamcılık saplantısı
    Genel

    İkizdere halkı ikna olmuyor
    Süleyman KÖSMENE

    Gönüllere şifa: Kaside-i Bürde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.