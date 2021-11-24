Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un görüşmesinde Sudan’daki krizin uzlaşıyla çözülmesinden duyduğu memnuniyeti ve Türkiye’nin Sudan’daki demokratik geçiş sürecini desteklediğini belirtti.

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