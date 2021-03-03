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3 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

'Mısır'la deniz yetki alanları anlaşması imzalayabiliriz'

03 Mart 2021, Çarşamba 15:46
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" dedi.

Çavuşoğlu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, bir araya gelmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, 18 Şubat'ta Mısır'ın Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri için ilan ettiği ruhsat sahalarından 18. saha ile Türk kıta sahanlığının sınırlarını kabul ettiğine dair yorumların sorulması üzerine, Mısır'ın 2020'de Yunanistan'la anlaşma imzaladığı zamanda da Türkiye'nin kıta sahanlığının güney sınırlarına saygı duyduğunu belirtti.

Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığının içine girmeden kendi kıta sahanlığı içinde sismik araştırma ve faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Mısır, bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermeye devam ediyor, biz bunu olumlu karşılıyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olduğuna dikkati çekerek, "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz." dedi.

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasına karşı çıkan Mısır yönetimi, benzer bir anlaşmayı Yunanistan ile imzalamış, Ankara söz konusu anlaşmaya, "Yok hükmünde" açıklaması ile sert tepki göstermişti.

Ankara ile Kahire arasındaki ilişkiler, Mısır'da gerçekleşen askeri darbenin ardından durma noktasına gelmişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Mısır, deniz yetki alanları, anlaşma
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