Moral üstünlüğü muhalefete geçti

Aksoy Araştırma Müdürü Ertan Aksoy, muhalefetin iktidara geleceğine daha fazla inanan bir seçmen kitlesi oluştuğuna dikkat çekerek, “Moral üstünlüğü muhalefete geçmiş” dedi.

Aksoy Araştırma Müdürü Ertan Aksoy, muhalefetin kişiler ve ideolojilere takılmadan Türkiye’nin ihtiyaçları üzerinden ilerleyeceklerini taahhüt ettiğini belirterek, bu durumun seçmende oluşturduğu etkiye dair şunları söyledi: “İktidara gelmek için siyasî partilerin çok şeye ihtiyacı var ama bunlardan en önemlisi, onların iktidara geleceğine inanmış bir seçmen grubunun olması. Yerel seçimler öncesinde bu inanç yeterince olmadığı için adaylar seçim kazanmakta zorlandılar ve daha az farklarla kazandılar. Muhalefetin bu açıklamaları sürece katkı veriyor. Muhalefetin iktidara geleceğine daha fazla inanan bir seçmen kitlesi yaratıyor.

Moral üstünlüğü muhalefete geçmiş, daha da kalıcılaşması için de önemli bir katkıya dönüşmüş durumda. Bugün muhalefet hem strateji kurabiliyor, oyunun kurallarını belirleyebiliyor hem de iktidarın güçlü olduğu alanlarda mücadele etmek yerine kendi oyun alanlarını açıyor.”

Muhalefet gerçek sorunlara odaklanıyor

Gazete Duvar’ın haberine göre, “İktidar ısrarla, inanç ve kimlik siyasetine, kutuplaşmaya çekmeye çalışırken muhalefet iktidara geldiğinde ne yapacağına ve bugün seçmenin gerçek sorunlarına konsantre olmayı tercih ediyor” diyen Aktaş, şöyle devam etti: “Bu da iktidarın düşüşünü sağladığı gibi muhalefetin de yükselmesini sağlıyor.” Seçimlerde ekonomik, sosyal ve uluslar arası meselelerin etkili olduğunu fakat seçim psikolojisinin bugünden yarına oluşmayacağını belirten Aktaş’a göre AKP’nin tutumu gelecekte belirleyici olacak. AKP’nin, cumhurbaşkanlığı seçimi için HDP oylarını almaya dönük atacağı adımların önemli olduğunu belirten Aktaş, “Dışarıdan baktığımız zaman HDP üzerinden muhalefeti köşeye sıkıştırmak keyifli gibi duruyor. Ama bu nihayetinde HDP seçmenini Millet İttifakı’na yaklaştıran bir tutum oluyor” dedi.