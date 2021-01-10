Moskova'da Karabağ zirvesi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunu yarın Moskova’da görüşecek.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, görüşme, Putin’in girişimiyle yapılacak. Görüşmede geçen yıl 10 Kasım’da üç liderin Dağlık Karabağ konusundaki ortak bildirisinin uygulanması ve bölgedeki mevcut sorunların çözümüne yönelik atılacak adımlar ele alınacak. Kremlin'in açıklamasına göre, görüşmede, bölgede çatışmalardan zarar gören halka yardım, ticaret, ekonomi ve ulaşım bağlantılarının açılması ve geliştirilmesi konuları da değerlendirilecek. Ayrıca Putin’in Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı görüşmeler yapması da öngörülüyor.

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