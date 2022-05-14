''Mücadele etmemem hata idi''

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, başbakanlık ve dışişleri bakanlığı yaptığı AKP iktidarıyla yollarını ayırmadan önce kendisine parti içinde ‘darbe yapıldığı’nı söyledi.

‘Başbakanlık gibi makamlar bazen devlet menfaati gerektiğinde her şeyi içinize atmanızı gerektiren makamlardır’ diyen Davutoğlu, Türkiye’nin büyük bir krize girmemesi için bu durumu sert bir şekilde kamuoyunu sarsacak ifadeler kullanarak duyurmadığını dile getirdi. 1 Kasım seçimine giderken ‘sert bir mücadeleye girmemek hataydı’ dedi.

Euronews Türkçe’nin gelecek seçimlere ilişkin İttifak çalışmaları ve ortak aday başlığını da sorduğu Davutoğlu, 6’lı ittifak içinde dört komisyon kurulduğunu, bunlardan üçünün toplanmaya başladığı bilgisini verdi.