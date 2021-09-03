‘Ne yaparsanız yapın gideceksiniz’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Türkkan, seçim barajının düşürülmesi ile ilgili, “Bu seçim kanunu Türkiye’nin hayrına, Türkiye’nin demokrasi kalitesini arttırmak amacıyla yapılan bir kanun değil. Tamamen Adalet ve Kalkınma Partisinin tekrar Cumhur İttifakı’nın, onlar bize ‘zillet ittifakı’ diyorlar ya ben de onlara bir isim takayım daha önce de söylemiştim, ‘cukka ittifakı’nın tekrar iktidar olma hesapları. Bu tutar mı? Buradan yemin ediyorum, siyasetçi yemin etmez ama hem vallahi tutmaz hem billahi tutmaz. Gidiyorsunuz, ne yaparsanız yapın” dedi.