Otoriter yönetim sadece el değiştirdi

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada “(On yıllar boyunca) Değişen sadece güç temerküzü ve otoriter yönetimin el değiştirmesi olmuştur” dedi.

Mehmet Kara - ANKARA

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünde açıklama yaptı. Yeneroğlu, “Ne yazık ki yüz yılda cumhuriyetin özgürlükçü demokrasi ile taçlandırılması ideali gerçekleştirilemedi” dedi.

Yaptığı açıklamada 100 yıllık süre zarfında, Cumhuriyetin en temel kazanımlarının üzerine demokrasi bilincinin ve demokratik değerlerin inşa edilememesi ve bir toplumsal mutabakatın oluşturulamaması nedeniyle bugün, hedeflenen muasır medeniyetler seviyesinin çok altında olduğu söyleyen Yeneroğlu, “Yüz yıllık cumhuriyet tarihinde demokrasi ve hukukun üstünlüğü bilincinin yerleşmemesi nedeniyle hukuk ve toplum her zaman devletin vesayetinde olmuş, ne yazık ki yüz yılda demokrasi ile cumhuriyet iç içe geçememiş yani cumhuriyet hürriyetçi demokrasi ile taçlandırılması ideali gerçekleştirilememiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Başka bir vesayetin altına girdi

Devleti yönetenlerin koyduğu kuralların, vatandaşlarının üstünde bir baskı aracı hatta çoğu zaman bir sopa olarak kullandığı, temel hak ve hürriyetlerin kullanımıhıh kendi insafına bağlanmış ve ihtiyaç duyulan her “zor” zamanda askeri müdahaleler, sıkıyönetim ve OHAL gibi uygulamalarla yahut da siyasi partilerin kapatılması yoluyla demokratik siyasal hayata müdahale etme hakkını kendinde gördüğünü ifade eden Yeneroğlu şunları söyledi: “On yıllar boyunca askeri vesayet altında yönetilen ülkemiz askeri vesayeti aştığı andan itibaren de maalesef yeşeren demokrasi ümitlerinin heba edilmesi yüzünden başka bir vesayetin etkisi altına girmiştir. Değişen sadece güç temerküzü ve otoriter yönetimin el değiştirmesi olmuştur. Devletin bekası ve kalkınması, hukuk devleti olabilmekten ve gerçek bir demokratik düzeni inşa edebilmekten geçmektedir.”

Hiç kimse hukukun üstünde olamaz

Yargının bağımsız olmadığı, mahkemelerin sürekli baskı altında çalıştığı ve yargı kararlarına yöneticiler tarafından saygı duyulmadığı bir ülkede hukuk devletinden de demokratik bir cumhuriyetten de bahsedilemeyeceği ifadelerini kullanan Yeneroğlu, “Unutulmamalıdır ki hukukun üstünlüğünü esas alan bir devlette, hiç kimse hukukun üstünde değil, herkes hukuka tabidir. Herkesin kendini birinci sınıf hissettiği, güçlünün zayıfı ezemediği, haklı olanın karşısındaki kim olursa olsun hakkını alabildiği, toplumun barış ve huzur içinde yaşadığı ‘Herkesin Cumhuriyeti’ ancak gerçek bir demokratik hukuk devletinin varlığı ile mümkündür” ifadelerini kullandı.