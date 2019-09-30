Putin ve Macron Paris'te görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreni sonrası kısa bir görüşme yaptı.

Saint Sulpice Katolik Kilisesi'ndeki cenaze töreninin ardından ibadethanenin çıkışında yaklaşık 2 dakika sohbet etti. Rus lider daha sonra makam aracına doğru ilerledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Macron'un birkaç kelimelik bir sohbet yaptığını belirtti. Peskov, "Fransızlar, doğal olarak, Putin'in bu acı günde yanlarında olması, Paris'e gitmek için vakit bulması nedeniyle minnettarlıklarını ifade ettiler" dedi. Parisien gazetesinin Macron'un yönetimindeki kaynaklara dayandırdığı habere göre Putin, gündeminin yoğun olması nedeniyle Elysee Sarayı'nda devlet ve hükümet başkanları için verilen öğle yemeğine katılamadı.

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