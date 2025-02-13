Ramazan kolisi yardımı yapılmalı

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı yapılmasını istedi.

Gürer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Ramazan kolisinin 2018’de 49 lira, 2022’de 169 lira, 2023’te 320 lira, geçen yıl da 449 lira olduğunu hatırlatan Gürer, dört kişilik ailenin, bir gıda kolisiyle iki günlük ihtiyacını karşılayabileceğini dile getirdi. Asgarî ücretlinin, emeklinin, giderlerini karşılama olanağının bulunmadığını ifade eden Gürer, ihtiyaç sahiplerine ramazanda gıda kolisi yardımı yapılması çağrısında bulundu. AA

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