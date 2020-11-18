"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Reformları bu zihniyetle yapamazsınız

18 Kasım 2020, Çarşamba 22:19
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türkiye’nin elbette yapısal reformlara ihtiyacı var. Ama bu reformları bu zihniyetle yapamazsınız” dedi.

HABER: FATİH KARAGÖZ - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın 19. yılında aklına ekonomi ve hukuk reformu geldiğini, Erdoğan’ın bunu da müjde olarak açıkladığını belirterek, “19 yılın sonunda, ekonomi ve hukuk kelimelerini aynı cümle içinde kullanmayı başardın. Keşke samimi olsalar. Keşke sıkıştıkça müjde verip, salondan çıkar çıkmaz verdikleri müjdeyi unutmasalar. Ama yapamazlar, çünkü bu bir zihniyet meselesi. Türkiye’nin elbette yapısal reformlara ihtiyacı var. Ama bu reformları bu zihniyetle yapamazsınız. Bu reformları, bu beceriksiz kadrolarla yapamazsınız” dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener,  “Sayın Erdoğan’ın derdi, reform yapmak falan değil. Aslında bu vaadin gizlediği bir başka şey var. Nedir o? Acı reçete! 19 yıldır, her yıl yeniden uçan ekonominin geldiği nokta bu: Acı reçete. Akılları sıra bu acı reçeteyi, reform yapıyoruz diye millete yutturacaklar” şeklinde konuştu. 

Millet acı reçeteyi zaten yaşıyor

Milletin acı reçeteyi, zaten çok uzun zamandır iliklerine kadar yaşadığını ifade eden Akşener, “Maaşlarında yaşıyor. Çarşıda yaşıyor, pazarda yaşıyor. İşsiz evlatlarının hüzün dolu bakışlarında yaşıyor. Siftahsız geçen günlerde yaşıyor. Binlerce kişiye ekmek veren kapılara, kilit vurulduğunda yaşıyor. Onlar için yeni olabilir ama o acı reçete, milletimize reva gördükleri hayatın ta kendisi. Millete acı reçete diyenler, renk- li hayatlarına, sefalarına tam gaz devam ediyorlar. Beş müteahhidin kasasına para akıtmaya devam ediyorlar” dedi. 

Merkez Bankası’na karışmaktan vazgeçin

İktidardan muhalefet partilerinin yapıcı, yol gösterici eleştirilerini, özellikle Meclis çalışmalarında dikkate alınmasını isteyen Akşener, “Muhalif olan herkesi hapse atmaktan, baskılamaktan vazgeçin. Para ve maliye politikaları, birbirleriyle uyumlu bir şekilde uygulanmalıdır. O nedenle, Merkez Bankası’na karışmaktan artık vazgeçin. Bırakın Merkez Bankası, politika araçlarını serbestçe kullansın. 2021 yılı bütçesiyle, Orta Vadeli Program’ın, hedef ve büyüklüklerini acilen revize edin. Bütçede yer alan, kamu kurumlarının, araç ve bina alımlarını, kiralamalarını bir an önce durdurun. Diğer mal ve hizmet alım kalemlerinde en az yüzde 20 kesinti yapın” dedi.

Sıkıntıların kaynağı yeni sistem 

Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıların temelinde “ucube sistem” diye tarif ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin olduğunu dile getiren Akşener şunları söyledi: “O yüzden, kalıcı ve sürdürülebilir reformları yapabilmek için önce, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeniz gerekli. Çünkü, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem; kurumsal devlet, demokratik cumhuriyet ve konuşan Türkiye demektir. Çünkü, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde; yasama, yürütme ve yargı birbirinden kesin olarak ayrılır. Hiçbir erk, bir diğeri üzerinde vesayet kuramaz. Çünkü, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde; millet iradesini vesayet altına alan, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ortadan kalkar. Söz de, karar da, yeniden aziz milletimizin olur.”

Okunma Sayısı: 307
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu bir itiraftır

    Hakikati anlatan eser: Ahirzaman Tarihi

    18 Kasım 'Uluslararası İslam Sanatları Günü' ilan edildi

    Pençe Harekatı bölgesinden acı haber

    Uygurlar için hâlâ sessiz

    Reformları bu zihniyetle yapamazsınız

    Babacan: Lafla olmaz

    Putin: Ölüm oranının artması çok endişelendiriyor

    Bütün eğitim öğretim faaliyetlerinde yeniden uzaktan eğitime geçiliyor

    'Trump gider, o anlaşma biter'

    Türkiye'de son 24 saatte 116 kişi daha vefat etti

    Esnafa âcil destek şart

    Müdahaleye açık bir ateşkes dikte edildi

    Küresel ısınma koronadan daha büyük bir tehdit

    Bahreyn, İsrail'de büyükelçilik açmak için resmi talepte bulundu

    Irak Dışişleri Bakanı: ABD ile iş birliğimiz sürecek

    Adalet terazisi düzelmedikçe sorunlar çözülemez

    Pfizer/BioNTech'in ürettiği aşının yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı

    Erdoğan'dan ekonomiye dair açıklamalar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu bir itiraftır
    Seda Nur Özbey

    Adıyaman Nur hizmeti saff-ı evvellerinden Hüseyin Özbey anısına..
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Pandemi sınavında iktidarın karnesi
    Risale-i Nur'dan

    Ebedî ve tükenmez bir hazine bileti
    Genel

    Hakikati anlatan eser: Ahirzaman Tarihi
    Ali FERŞADOĞLU

    Bahtiyar Almanlar İslâmiyete koşuyor
    Cevher İLHAN

    İktidar “salgına tedbir”de bocalıyor
    Osman ZENGİN

    Kemaleddin Ceviz de rahmetli oldu…
    Süleyman KÖSMENE

    Vahiyde dereceler var mıdır?
    Ahmet BATTAL

    Karizma nedir ki?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.