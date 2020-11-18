İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türkiye’nin elbette yapısal reformlara ihtiyacı var. Ama bu reformları bu zihniyetle yapamazsınız” dedi.

HABER: FATİH KARAGÖZ - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın 19. yılında aklına ekonomi ve hukuk reformu geldiğini, Erdoğan’ın bunu da müjde olarak açıkladığını belirterek, “19 yılın sonunda, ekonomi ve hukuk kelimelerini aynı cümle içinde kullanmayı başardın. Keşke samimi olsalar. Keşke sıkıştıkça müjde verip, salondan çıkar çıkmaz verdikleri müjdeyi unutmasalar. Ama yapamazlar, çünkü bu bir zihniyet meselesi. Türkiye’nin elbette yapısal reformlara ihtiyacı var. Ama bu reformları bu zihniyetle yapamazsınız. Bu reformları, bu beceriksiz kadrolarla yapamazsınız” dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, “Sayın Erdoğan’ın derdi, reform yapmak falan değil. Aslında bu vaadin gizlediği bir başka şey var. Nedir o? Acı reçete! 19 yıldır, her yıl yeniden uçan ekonominin geldiği nokta bu: Acı reçete. Akılları sıra bu acı reçeteyi, reform yapıyoruz diye millete yutturacaklar” şeklinde konuştu.

Millet acı reçeteyi zaten yaşıyor

Milletin acı reçeteyi, zaten çok uzun zamandır iliklerine kadar yaşadığını ifade eden Akşener, “Maaşlarında yaşıyor. Çarşıda yaşıyor, pazarda yaşıyor. İşsiz evlatlarının hüzün dolu bakışlarında yaşıyor. Siftahsız geçen günlerde yaşıyor. Binlerce kişiye ekmek veren kapılara, kilit vurulduğunda yaşıyor. Onlar için yeni olabilir ama o acı reçete, milletimize reva gördükleri hayatın ta kendisi. Millete acı reçete diyenler, renk- li hayatlarına, sefalarına tam gaz devam ediyorlar. Beş müteahhidin kasasına para akıtmaya devam ediyorlar” dedi.

Merkez Bankası’na karışmaktan vazgeçin

İktidardan muhalefet partilerinin yapıcı, yol gösterici eleştirilerini, özellikle Meclis çalışmalarında dikkate alınmasını isteyen Akşener, “Muhalif olan herkesi hapse atmaktan, baskılamaktan vazgeçin. Para ve maliye politikaları, birbirleriyle uyumlu bir şekilde uygulanmalıdır. O nedenle, Merkez Bankası’na karışmaktan artık vazgeçin. Bırakın Merkez Bankası, politika araçlarını serbestçe kullansın. 2021 yılı bütçesiyle, Orta Vadeli Program’ın, hedef ve büyüklüklerini acilen revize edin. Bütçede yer alan, kamu kurumlarının, araç ve bina alımlarını, kiralamalarını bir an önce durdurun. Diğer mal ve hizmet alım kalemlerinde en az yüzde 20 kesinti yapın” dedi.

Sıkıntıların kaynağı yeni sistem

Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıların temelinde “ucube sistem” diye tarif ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin olduğunu dile getiren Akşener şunları söyledi: “O yüzden, kalıcı ve sürdürülebilir reformları yapabilmek için önce, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeniz gerekli. Çünkü, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem; kurumsal devlet, demokratik cumhuriyet ve konuşan Türkiye demektir. Çünkü, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde; yasama, yürütme ve yargı birbirinden kesin olarak ayrılır. Hiçbir erk, bir diğeri üzerinde vesayet kuramaz. Çünkü, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde; millet iradesini vesayet altına alan, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ortadan kalkar. Söz de, karar da, yeniden aziz milletimizin olur.”