Ruhani: Baskı altında müzakereyi kabul edemeyiz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul edemeyiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif" diyerek, "Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın" ifadelerini kullandı. Ruhani, "Acımasız bir ekonomik terörizm uygulayan ABD, uluslararası korsanlık yapıyor. Yaptırımlar devam ettiği sürece nükleer anlaşmayı müzakere etmeyeceğiz. Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul edemeyiz" dedi.

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