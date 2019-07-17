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17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Rusya Dışişleri Bakanı İdlib konusunda ABD'yi eleştirdi

17 Temmuz 2019, Çarşamba 16:08
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve müttefiklerinin Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda imzalanan memorandumun uygulanmamasını istediğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Marsel Amon Tano ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Suriye konusunda Rusya’yı suçlayıcı açıklamalarına cevap verdi.

Washington'ın, "Suriyelilerin evlerini terk etmeyi sürdürdüğü" şeklinde aslı olmayan konularla meşgul olmaması tavsiyesinde bulunan Lavrov, ABD’nin Fırat’ın doğusunda yarı devlet kurma girişimi neticesinde Kürtler ve Araplar arasındaki sorunun büyüdüğünü ve Kürt meselesinde sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

İdlib’de olup bitenler konusunda ABD ve yakın müttefiklerinin pozisyonunun endişe yarattığını ifade eden Lavrov, "ABD ve müttefiklerinin İdlib’de atmosferi kötüleştirme girişiminde bulunması ve İdlib’de terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye ile Rusya arasında imzalanan memorandumun yerine getirilmemesini istemesi endişe doğuruyor." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Rusya, Dışişleri Bakanı, ABD, İdlib
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