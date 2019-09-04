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4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

'S-400'ler bize güç katıyor'

04 Eylül 2019, Çarşamba 18:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomimizi üç kattan fazla büyüttük. S400'lerimizi aldık, ikinci etabı geliyor. Elemanlar da orada yetişmeye devam ediyor. Bu tabi bizim savunma sistemimize bambaşka bir güç katıyor. Son 18 yılda her ne yaptıysak Türk milleti için yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta AK Parti il teşkilatı programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Kongre binasının önünde binlerce vatandaşımızın katılımıyla adeta bir miting havasında muhteşem bir program gerçekleştirdik. Milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle andık. Şimdi de siz teşkilat mensuplarımızla bir aradayız. Bugün şahsımı bir kez daha bağrına basan yiğidolara, balkonlara taşan muhabbetleri için kalpten teşekkür etmek istiyorum.

'S-400'LERİN İKİNCİ ETABI DA GELİYOR'

Ekonomimizi üç kattan fazla büyüttük. S400'lerimizi aldık, ikinci etabı geliyor. Bir taraftan da elemanlar yetişmeye devam ediyor. Bu tabi bizim savunma sistemimize bambaşka bir güç katıyor. Son 18 yılda her ne yaptıysak Türk milleti için yaptık. Milletimizin barış, huzur ve esenliği için yaptık. 

Önümüze kimse set çekemez. Kardeşliğimizi sağlam tutarsak fitne tohumları boy veremez. Fitne tüccarları var, ben inanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecektir. 18 yılda medyanın siyaset mühendislerinin veya kimi sermaye çevrelerinin gazıyla hareket eden bazı eski üyelerimiz, hatta bakanlarımız çıktı. Ama hepsi de tıpkı bir saman alevi gibi kısa sürede unutulup gitti. Hatırlayın Sivas’ın içinden de çıktı. Nerede şimdi? Sorsan belki şimdi hatırlamaz. Hatırlayan da hayırla yad etmez.

Siyasi hırsları uğruna AK Parti’ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir unutmayın. Milletimiz o derin irfanıyla gizli açık her türlü tuzağı sandıkta bozmuştur. Onun için biz başkalarına değil, kendimize bakacağız, 18 yaşında olmanın o eşsiz heyecanıyla çalışacağız, koşacağız, koşturacağız.

Etiketler: Erdoğan, güç, S-400
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