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'Sağ salim ailesine kavuşmasını, aramıza dönmesini umut ediyorum'

12 Mayıs 2019, Pazar 13:56
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Mesleğini icra ederken geçirdiği bir kaza sonucu uçuruma düşerek kaybolan Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın bir an önce bulunarak sağ salim ailesine kavuşmasını, aramıza dönmesini umut ediyorum." ifadesine yer verdi.

AA

Etiketler: kılıçdaroğlu, nişancı
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