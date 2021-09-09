Sanayi SİHA ve jet motorundan mı ibaret?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında konuştu.

AKP’nin 2023 Vizyon Belgesinde; 2023 için yer alan 2 trilyon dolarlık millî gelir hedefinin bugün yüzde 50’sine bile ulaşılamadığını kaydeden SP Lideri, “İki nokta bu arkadaşların baktığı türkü. Hiç başka taraflara bakmıyorlar. “SİHA’larda devrim meydana getirdik, şimdi bir de jet motorlarını yapıyoruz.” Ne güzel, Allah razı olsun, biz de tebrik ederiz. Ama sanayi bundan mı ibaret? Gerisi ne olacak? Geriye kalandaki ithalat-ihracat dengesine bir bak bakalım. Dış ticaret artı vermeden bugün Türkiye’nin içine düştüğü durumlardan kurtulma imkanı yok” dedi. Independent Türkçe’nin haberine göre Karamollaoğlu, “Bu ekonomi politikalarını değiştirmek lazım. Aksi takdirde bu politikaları değiştirmemekte ısrar eden iktidarı değiştirmek lazım. Öyle bir noktaya geldik ki artık borçsuz yaşayamıyoruz. Aldığımız borçların faizleri de bizi yiyip bitiriyor. 2023 yılında devletin ödeyeceği faiz tutarı; 304 milyar 500 milyon lira olacak. 2024 yılında ise 335 milyar 300 milyon liraya çıkacak” şeklinde konuştu.