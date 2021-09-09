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11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Sanayi SİHA ve jet motorundan mı ibaret?

09 Eylül 2021, Perşembe 19:30
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında konuştu.

AKP’nin 2023 Vizyon Belgesinde; 2023 için yer alan 2 trilyon dolarlık millî gelir hedefinin bugün yüzde 50’sine bile ulaşılamadığını kaydeden SP Lideri, “İki nokta bu arkadaşların baktığı türkü. Hiç başka taraflara bakmıyorlar. “SİHA’larda devrim meydana getirdik, şimdi bir de jet motorlarını yapıyoruz.” Ne güzel, Allah razı olsun, biz de tebrik ederiz. Ama sanayi bundan mı ibaret? Gerisi ne olacak? Geriye kalandaki ithalat-ihracat dengesine bir bak bakalım. Dış ticaret artı vermeden bugün Türkiye’nin içine düştüğü durumlardan kurtulma imkanı yok” dedi. Independent Türkçe’nin haberine göre Karamollaoğlu, “Bu ekonomi politikalarını değiştirmek lazım. Aksi takdirde bu politikaları değiştirmemekte ısrar eden iktidarı değiştirmek lazım. Öyle bir noktaya geldik ki artık borçsuz yaşayamıyoruz. Aldığımız borçların faizleri de bizi yiyip bitiriyor. 2023 yılında devletin ödeyeceği faiz tutarı; 304 milyar 500 milyon lira olacak. 2024 yılında ise 335 milyar 300 milyon liraya çıkacak” şeklinde konuştu.

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  • Hüseyin İlhan

    10.9.2021 09:35:44

    Uyuşturucu illetine yakalanmış binlerce vatan evladı için tedavi mekanı eksikliği varmış,geeeeeeç bunları, Evlatlarımzın salgında 6 milyon civarındaki eğitimden mahrum kalmış,ne internet,ne bilgisayar ve tableti varmış,geeeeeç bunları. Hastalğı için kıvranan yavrularımız çoook yardım beklermiş,geeeeç bunları. SİHA VARMI,İHA VARMI,BAK BUNLARDAN BİRKAÇ PORİSYON bile almadan havuz ve yandaş medyadan izle tümü tüm dertlere olur hemen çare. Varmı itirazı olan.Varsa yazsın Marko paşaya mesajını.

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