Sayın bakan bu işi düzeltin

Tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait depo alanları, aylık 350 bin lira kira bedeliyle Hazerfen Danışmanlık Limited Şirketi’ne verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise usulsüzlük yapıldığını söylediği ihalenin iptali için Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından 4 Ekim’de açılan ve İBB ile Hazerfen Danışmanlık Limited Şirketi’ni karşı karşıya getiren Haydarpaşa ve Sirkeci garı ihalesi çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ‘tartışmalar içinde yer almak istemedikleri için’ İBB’nin hukuksuzca ve havadan sudan gerekçelerle elendiği Haydarpaşa ve Sirkeci Garı ihaleleri için resmi bir açıklama yapılmayacağını belirttiler.

Hakkaniyetle iş yürütülsün

BBC’de yer alan habere göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuk mücadelesi başlattığı Haydarpaşa ve Sirkeci Garı kiralama ihalesi ile ilgili Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı’na “Sayın Bakan, bakanlık yap. Gelin bu işi düzeltin. Madem bu güne kadar konunun dışında kaldınız, içinde olduğunuzda nasıl oluyor anlayalım. Bunu yapın, memleket bir takım yozlaşmalara karşı da bir düzelme hissetsin. İnsanlar şunu görmesin; kayırmacılıkla, torpille, onun bunun yakını olmakla değil de hakkaniyetle iş yürüyor desin insanlarımız” diye seslendi.