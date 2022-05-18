Seçim güvenliği için de işbirliği

Muhalefet, seçim güvenliğine yönelik dört aşamalı hazırlık süreci planlıyor. Çalışmayla ilgili ortak metin hazırlanacak ve 29 Mayıs öncesi altılı masanın gündeminde olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkmalayarı seçim güvenliğine yönelik endişeleri ve muhalefetin seçim hazırlığını yeniden gündeme getirdi. CHP dışındaki diğer muhalefet partilerinde de endişe hakim. Bu endişelere karşı dört aşamalı bir hazırlık süreci planlayan altı muhalefet partisi, Çarşamba günü alınacak önlemleri görüşecek. CHP, İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti’nin 29 Mayıs’taki liderler buluşması öncesinde de ortak bir metin hazırlanması öngörülüyor.

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