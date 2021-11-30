Seçimin zemini oluştu

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

CHP ile miting yapma konusu ve İYİ Parti’nin miting çalışmalarına ilişkin bir soruya Tatlıoğlu, şu cevabı verdi: “CHP’nin miting yapma kararı kendi kararlarıdır. Ama her partinin miting yapma hakkı vardır. İYİ Parti, Türkiye’de siyasete yön veren bir partidir. İYİ Parti ve Sayın Genel Başkan, toplumun gündemini siyasetin gündemine aktarmayı başarmıştır. Ve o nedenle de seçim sathının zemini oluşmuştur ve toplum, sayın Genel Başkan Meral Akşener ve İYİ Parti’nin bu aktivasyonu üzerinde ayağa kalkmaktadır. Türkiye’yi yönetenler, Türkiye’nin menfaatlerini gözetmek zorundadır. Değişimin önünü açmak zorundadır. Türkiye’yi rahatlatmak elbette ki siyasetin ve iktidarın görevidir. Burada da Sayın Erdoğan’ın, siyasi ahlak ve sorumluluk gereği seçim sürecini hızla ve âcilen devreye sokması gerekmektedir.”

Ankara - Anka