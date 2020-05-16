'Seçimle gelen seçimle gitmeli'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti merkezinde basın toplantısı düzenledi.

HDP’li belediyelere kayyım atanmasını eleştiren Öztrak, "Seçimle gelen seçimle gitmelidir. Birilerinin hakkında mahkeme kararıyla varsa, mahkeme kararıyla tesbit edilmeden görevden alınmaları doğru değildir. Ankara’dan atama yapılmasını doğru bulmayız. Seçimle yeniden seçilir” dedi. Genel Başkanlığı’nı Ali Babacan’ın yaptığı DEVA Partisi’nin resmî Twitter hesabından da HDP’li belediyelere kayyım atanmasına tepki gösterildi. Mesajda “Daha önce ifade ettiğimiz ve parti programımızda önemle vurguladığımız gibi, Kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan, keyfi kararlarla, seçilmiş makamlara el konulması seçmen iradesinin gasbıdır. Bu, demokrasiye, onun temeli ve vazgeçilmezi olan seçimlere inancı zayıflatır” denildi.

Okunma Sayısı: 128

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.