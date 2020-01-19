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19 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Seçmen iradesi gasp ediliyor

19 Ocak 2020, Pazar
İYİ Parti’li Ağıralioğlu, “Belediye başkanları AKP’ye geçmek zorunda bırakılarak seçmen iradesi gasp ediliyor” dedi.

5 belediye başkanının AKP’ye geçmesini eleştiren İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, “Parasız bırakılarak belediyeler tuzaklanıyor, başkanlar mecbur bırakılıyor. Bütün belediye başkanları sizin partinize geçince ne olacak” ifadelerini kullandı.

Muhalefet kanadı, 5 belediye başkanının “AKP’nin tehdidi” dolayısıyla parti değiştirmek zorunda kaldığını savunuyor. Independent Türkçe’nin ulaştığı İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, AKP’nin, ilçe belediyelerinin bütçelerinde malî sıkıntılara sebep olduğunu öne sürdü.

“Belediyelere ‘Bize gelirseniz para veririz, gelmezseniz canınız çıkar’ gibi bir asabiyetle devlet yönetilmez” diyen Ağıralioğlu, belediye başkanlarının AK Parti’ye geçmek zorunda bırakılıp, seçmen iradesinin “gasp edildiğini” savundu.

Yavuz Ağıraloğlu, “Türk belediyeciliğinin birçok problemi vardır. İmar planları, rantın kuralsız dağıtılması, ihale kanunlarındaki keyfîlik ve nihayetinde büyük bir zenginleşme imkânının tek bir insanın uhdesine bırakılması işin bir tarafıdır. Diğer tarafı da bilhassa ilçe belediyelerinin ciddî finans problemlerini aşabilmek için merkezi hükümetin imdadına ihtiyaç duymalarıdır” şeklinde konuştu.

İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu sözlerini AKP’nin seçmen iradesini “gasp ettiğini” öne sürerek sürdürdü: “Bunların hepsi adamakıllı bir belediye-imar düzeni kuramamış olmamızdan ve işlerimizi kurala bağlayamamış olmamızdandır. Belediyecilik sistemini kurmamız lâzımdır, transferler bu sistemsizliğin sonucudur. Türkiye, kurallar ülkesi olmak zorundadır. Kurallar ve hukuk egemen olmayınca, suiistimaller, keyfilikler, istediğime veririm istemediğime vermem, benim partimden olanın yolunu yaparım, borcunu öderim, benim partimden olmayan ne hali varsa görsün zihniyetidir bu ve bu hâl memleketimize suikasttır. Seçenin de seçilenin de, gidenin de kabul edenin de aslında kazanmadığı ve seçmen iradesinin gasp edildiği kötü bir süreçtir.”

Etiketler: seçmen, irade, gasp
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