Şeffaflık en tesirli ilâç

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şeffaf olmanın bu dönemde en tesirli ilâç olduğunu ifade etti.

Yenikapı'ya getirilen ihtiyaç fazlası araç sayısı 1000'i geçti

Yenikapı'da İBB'nin israf sergisi açıldı

İmamoğlu: Toplumun beklentisi sosyal adalet

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını düzenlediği, “Barış ve Sevgi Buluşmaları” bünyesindeki “Çardakaltı Sohbetleri”nin konuğu oldu. İmamoğlu, “Umut ve Ekrem İmamoğlu” konulu etkinlikte yazar, seslendirme sanatçısı ve sunucu Yekta Kopan’ın sorularını cevapladı.

“İkinci seçimi kazandıktan ve tabloyu gördükten sonra kaygı duyduğunuz zamanlar oldu mu” sorusuna İmamoğlu, “Bir kere, mucize yaratamayacağımı, haşa yoktan da var edemeyeceğimi biliyorum. Bu dönemin bir seferberlik dönemi olduğunu herkese anlatıyorum. Hep beraber ayağa kaldıracağız. Çok hızlı bir zamanda olmayacağını biliyorum ama kimse acele etmeyecek” cevabını verdi. “Şeffaflık, bu dönemin en büyük ilacı” diyen İmamoğlu, “Bir sıradanlaşma var. ‘Ya işte, ne olacak canım, bin tane araç dizmiş falan filan. Ya işte şov yapıyor falan filan…’ Hani diyor ya bir tanesi, ‘Nakit para almadık.’ Bu da yeni moda. Kaynağı kim için kullanıyorsun? Bu ahbap-çavuş ilişkisi bitecek. Toplumun beklentilerini ben biliyorum: Sosyal adalet. Dolayısıyla sosyal adaleti sağlayacağız. Bu bakımdan sıfır kaygı” ifadelerini kullandı.

Araçlar iade edilecek

Gazete Duvar’ın haberine göre, Yekta Kopan, Ekrem İmamoğlu’nun ihtiyaç fazlası olduğunu ve Yenikapı’da sergileyeceğini söylediği kiralık araçların akıbetini sordu. Araçları iade edeceklerini söyleyen İmamoğlu, “Bir kısmını bulamadık. Baktık, bizden önce devretmişler 23 Haziran’a yakın. Olsun. Gitti ya, önemli olan o.