Sisi, eylül ayında Türkiye’ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, eylül ayında Türkiye’ye gelecek. İlk kez Türkiye’yi ziyaret edecek olan Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.

Erdoğan ve Sisi, iki ülkenin Dışişleri Bakanları’nın bir süredir hazırlıklarını yaptığı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 yılın ardından ilk kez 14 Şubat 2024 tarihinde Kahire’ye yaptığı ziyaretin iadeiziyaretinde, başta Gazze’deki durum olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Sisi’nin ziyaretinin 4 Eylül’de gerçekleşeceğine ilişkin bilgiler kesinlik kazanmadı. Ancak ziyaretin eylül ayında olacağı konusunda hazırlıkların sürdüğü öğrenildi. Ankara - Anka

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