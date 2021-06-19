'Siyaset kirlilikten arınmalı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te Belediye Başkanları Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, 10 bin dolar alan siyasetçinin açıklanmasını isteyerek, iktidara geldiklerinde Siyasî Ahlâk Kanunu çıkaracaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Şu ülkenin geldiği hali görüyor musunuz? İktidar sahiplerine bakıyor musunuz? Kimin eli kimin cebinde belli mi? Bu ülkenin İçişleri Bakanı kalkar devletin televizyonunda ‘Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriliyor’. Kim bu siyasetçi. Kim veriyor, yer altı dünyası, çeteler veriyor. Kim bu siyasetçi hâlâ belli değil. Açıklamam savcıya söyleyeceğim, git savcıya. Meclis Başkanına söyledim. Kim bu adam çıkarın ortaya. Mektup yazmış güzel, cevap verin o zaman kim bu adam. Bir rüşvetçiyi korumak, rüşvetçiyle yan yana durmaktır. Ben dedim ki. Atamayla gelen İçişleri Bakanını devletin bir numaralı koltuğunda oturan kişi çağırır ‘Kim bu siyasetçi?’. Sorsun. Sormuyor mu?... Yer altı dünyasından, rüşvetlerden, ihalelerden beslenen bir siyaseti asla doğru bulmuyoruz. Bunun mücadelesini vereceğiz” ifadelerini kullandı.