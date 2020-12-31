Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaretinin ardından yapılan açıklamada, ‘siyaseti yeniden inşa edelim’ mesajı veridi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti. DP Genel Merkezi’nde yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Gültekin Uysal, “Demokrat Parti olarak demokrasi ve hukuk ortak paydasında Türkiye’nin makulleşmesine, uçlara kaymış kimliklere, mahallelere hapsedilmiş siyasetini o ortak paydada yeniden inşa edebilmek noktasında sorumluluk alıyoruz, irademizi beyan ediyoruz. Bu noktada karşılıklı iş birliklerinde taraftar olduğumuzu beyan etmek isterim” dedi. Ahmet Davutoğlu, DP’ye iade-i ziyaret ve partisinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Modeli çalışmasını paylaşmak için geldiklerini belirterek, görüşmede Türkiye gündemine ilişkin kapsamlı bir istişare yaptıklarını söyledi.

İSTİŞARE BİZİM İÇİN BİR ZARURET

DP’nin Türkiye’nin siyasi geleneğinde özel konuma sahip bir parti olduğunu söyleyen Davutoğlu, “Hepimizin saygı duyduğu bir siyasi geçmiş, kendimizi de parçası gördüğümüz Türk demokrasi tarihinin önemli geleneklerinden birisidir. Gelecek Partisi olarak bütün demokrasi geleneğinde ortak bir birikimden istifa ederek geliştirdiğimiz çerçeve içinde istişare bizim için bir zarurettir” diye konuştu.



Sistem problemini çözmeden...

Türkiye’de şu anda bir sistem problemi olduğunu söyleyen Ahmet Davutoğlu, “Bu sistem problemini çözmeden bu kadar yetkiyle ve herkesi cezalandırma gücüne sahip bir Cumhurbaşkanı istediği zaman başarıların tümünü sahiplenecek, istemediği zaman da başarısızlıkların tümünü başkalarına yükleme gücüne sahip. Basını kontrol edeceksiniz kimse ses çıkaramayacak. Hukukî hesap sorulabilirlik yok. Kuvvetler ayrılığı prensibi ihlal edilmiş. Meclis devre dışına çıkartılmış. Yargı talimat altında iş yapıyor. Türkiye’de sürdürebilir bir sistemi inşa etmenin gerektiğine inanıyoruz. Yeni sistemle Türkiye devam ederse çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır” diye konuştu.

Uysal: Önce siyaset değişmeli sonra Türkiye

DP Genel Başkanı Uysal ise Gelecek Partisinin hazırladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Modeli ile Türkiye’deki siyasi ve ekonomik gelişmeleri görüştüklerini aktararak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye’de ortaya çıkan sürecin pandemiyle derinleştiğini belirtti. Uysal “Buradan çıkış hepimizin hukukundan emin olduğu, nimet ve külfet dengesinin eşit ve ortak bir payda da paylaşacağı, fırsat eşitliğini imkân verecek, bir anayasal çerçevede işleyen bir demokratik model, işleyen bir hukuk düzeni istinat noktası haline getirmek mecburiyetindeyiz. Temel tezimiz önce siyaset değişmeli sonra Türkiye değişmelidir. Bu sistemin bu noktaya gelmesinde maalesef yapısal ve sistemik bir çöküş yaşar hale gelmemiz en büyük sebebi işlemeyen demokratik modelimiz” dedi