Siyasiler de bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında CHP ve MHP heyetleri AKP'yi ziyaret etti.

AKP Genel Merkezi'nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara milletvekilleri Ali İhsan Arslan ve Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sebile Hanım Ayar, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Seçim İşleri Başkanı Alperen Bozdağ'dan oluşan heyet karşıladı.

AKP'ye ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Parti Meclis Üyesi Ayça Taşkent ve Kadın Kolların MYK Üyesi Zehra Eriç'ten oluşan CHP heyeti geldi.

Türkiye'nin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Sarıeroğlu, hac farizasını yerine getiren Müslümanların hac ibadetlerinin kabul olmasını diledi, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Kurban Bayramı'nın ilk ve ikinci günü kurban ibadetini gerçekleştiren ve memleketlerine gidecek olan vatandaşlara, İçişleri Bakanlığı'nın "Kemeri Ses Getirsin" kampanyasını hatırlatarak, "Tüm vatandaşlarımızı güvenli yolculuk yapmaları konusunda uyarmış olalım. Hız limitlerine uyarak, emniyet kemerlerini takarak, canlar yanmasın diye azami gayreti göstererek, inşallah bu bayramda da üzülmeyiz diye umudumuzu ifade etmiş olalım." diye konuştu.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu da "Kurban, insanın Allah nezdinde ne kadar üstün olduğunu ifade eden bir ibadet türüdür. Bu vesileyle buradayız. Başta şehit ailelerimi ve gazilerimiz, şu anda hac ibadetini yapan vatandaşlarımız, sınırımızda görev yapan güvenlik güçlerimiz olmak üzere tüm milletimizin bayramını kutluyoruz. Bayramımızın güzel bir geleneği olarak burada da güzel bir ev sahipliği gördük. Basın mensuplarımızın da bayramını kutluyoruz. Bayrama eriştiğimiz için şükrediyorum, bundan sonraki bayramlara da erişmeyi niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

MHP heyetinin ziyareti

CHP'nin ardından Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Fatih Çetinkaya ile MYK üyesi Muhammet Koçak'tan oluşan MHP heyeti, AKP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamıyla AKP camiasının Kurban Bayramı'nın kutlamak için AK Parti Genel Merkez'ine geldiklerini belirten Depboylu, "Allah izin verirse inşallah önümüzdeki süreçte çok daha huzurlu ve güzel günler göreceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Depboylu, "Birlik, beraberlik ve dayanışmayla birlikte tabii ki daha istikrarlı, daha kararlı ve daha güçlü olarak, bu güçlü birlikteliği sağlayan oturmuş bir sistemle yolumuza devam ediyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da MHP camiasının bayramını tebrik etti ve "Bayram, hem mazlum, mağdur coğrafyalarda acı çeken kardeşlerimiz hem de evladını vatanımız uğruna vermiş annelerimiz, ailelerimiz açısından da hüzünlü geçiyor. Onların yanındayız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi de minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü hedefleri olan bir ülke olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Son bir sene içinde ekonomik olarak karşı karşıya kaldığımız saldırılarla güçlü bir şekilde mücadele ortaya koyduk, bir dengelenme sürecini yaşadık, kalkınma planımızı çıkardık." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde iki seçim geçirdiklerine işaret eden Sarıeroğlu, bu birliktelikle daha çok vatandaşı kucaklayarak Türkiye'nin daha da ileriye gitmesi için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kalkınma planıyla hedeflerin güncellendiğini kaydeden Sarıeroğlu, iki büyük paket ve ardından gelen finans paketleriyle piyasalarda çok ciddi bir canlanmanın söz konusu olduğunu vurguladı.

Bayram ikramiyeleri, tüm kamu görevlilerinin maaşları ile çiftçi ödemelerinin bayramdan önce yapıldığını hatırlatan Sarıeroğlu, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, bayramı bereketli bir şekilde idrak ettiklerini kaydetti.

Eylül ayının Ankara siyasetinin canlı ilerleyeceği bir dönem olacağını ifade eden Sarıeroğlu, "Güçlü şekilde büyük hedefler doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Gerek bölgemizde yaşanan gelişmeler gerek dünya ekonomisinde, siyaset arenasında yaşanan gelişmeler var. Türkiye olarak bugüne kadar bu süreçlerde iyi bir konumda, iyi politikalarla yolumuzu sürdürdük, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hemşehrisi olduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, memleketi Adana'daki kadın çiftçilerin yetiştirdiği bir kutu çileği de MHP heyeti vasıtasıyla Bahçeli'ye ulaştırmak istediklerini belirtti.

CHP'ye bayram ziyaretleri

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasındaki bayramlaşma kapsamında CHP'yi AKP, DSP, Vatan Partisi ve HDP heyetleri ziyaret etti.

CHP'de heyetleri Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Sezgin Kaya ile Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir karşıladı.

Bayramlaşmaya gelen AKP heyetinde Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Gürbüz ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Burak Yıldız yer aldı.

Lale Karabıyık, bayramların birlik beraberlik ve kardeşlik olduğunu anlatan şunları söyledi:

"82 milyon vatandaşımızın ihtiyacı olan şey huzur ve sevgi dilidir. İşsizliğin, yoksulluğun, ötekileştirmenin olmadığı, huzurun, barışın, sevginin ve adaletin hüküm sürdüğü nice bayramlar diliyorum. Başta şehit yakınları olmak üzere, tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız."

Türkiye'nin potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Karabıyık, "Doğru politikalarla ülkemizin hedeflerine ulaşacağına inanıyoruz." dedi.

AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin de Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu belirterek, "Bu coğrafyada istikrarını koruyan, ekonomisini ve demokrasisini güçlendirerek yoluna devam etmeye çalışan, bölgesinde yaşatılmak istenilenlere karşı tavır koyan ülkemiz için bu bayramın güçlü yarınlara vesile olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşımak istediklerini vurgulayan Yegin, "Veriler umut verici olarak gelmeye başladı. Hep beraber işimize dört elle sarılacağız. Gerekli düzenlemeleri yapacağız. Memleketimizin önündeki bütün sorunları çözmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Trafik kazaları nedeniyle can kayıpları yaşandığını belirten Yegin, "Bu dönem özellikle 'Kemerin ses getirsin' kampanyası ilgi gördü. Yapılan denetimler artırıldı. Birkaç gün sonra dönüş yolculuğu başlayacak, tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını istiyoruz." dedi.

"Biz geleceğe umutla bakmak istiyoruz"

HDP'yi temsilen İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, MYK üyesi Aylin Hacaoğlu ve PM üyesi Kenan Yıldız'dan oluşan heyet CHP'yi ziyaret etti.

Katırcıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, bayramların barışa en fazla ihtiyaç duyulan günler olduğunu ifade ederek, "Siyasi kurumlara baktığımızda arzu ettiğimiz bir bayram kutlamasını yeteri kadar görmüyoruz. Bazı partiler, bazı partilerle bayramlaşmıyor. Biz geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Türkiye'de siyaset kurumunun demokrasi çıtasını yükseltecek işler yapmasını istiyor ve bu konuda çabalıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Genel Başkan Yardımcıları Uğur Gürel ve Parti Meclisi Üyeleri Hikmet Aydemir ve Tuğçe Tekeş'den oluşan DSP heyeti de CHP'yi ziyaret etti.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini öne süren Gürel, DSP olarak bölge merkezli dış politika anlayışının terk edilmemesini istediklerini söyledi.

Suriye sorunun ABD ile değil, bölge aktörleriyle çözülmesi gerektiğini ifade eden Gürel, "İktidar bir an önce Suriye rejimiyle görüşüp, anlaşarak bu sorunu çözebilir." dedi.

Bu sözler üzerine Karabıyık, dış politika konusunda Parti Sözcüleri Faik Öztrak ve Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz'ün gerekli uyarıları ve açıklamaları yaptığını söyledi.

CHP'yi daha sonra Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı, kadın kolları yöneticisi Ergül Bezci ve gençlik kolları yöneticisi Deniz Bozkır'dan oluşan heyet ziyaret etti.