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28 TEMMUZ 2024 PAZAR - YIL: 55

Siz de Peres’i alkışladınız

28 Temmuz 2024, Pazar 01:07
SAADET PARTİSİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ALİ FAZIL KASAP, İSRAİL ESKİ CUMHURBAŞKANI ŞİMON PERES’İ TBMM’DE KONUŞTURAN VE ALKIŞLAYAN İKTİDAR MENSUPLARINI HATIRLATARAK “BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU!” DEDİ.

AKP’YE PERES SORULARI - RACHEL GİBİ OLAMADINIZ

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres’i TBMM’de konuşturan ve alkışlayanların, katil Netanyahu’nun ABD kongresinde ayakta alkışlanmasına da ses çıkaramadığını belirterek, “AKP sözcüsü Ömer Çelik, bu durumu ABD demokrasisi açısından bir kırılma noktası olarak tanımladı. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!” dedi.

ABD Kongresi’nde katil Netanyahu’nun konuşturulmasına AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, “Bu esasında Amerikan demokrasisi açısından bir kırılma noktasıdır” dediğini hatırlatan Kasap, “Ne kırılmasından bahsediyorsunuz ya? Asıl kırılma burada. Bakın, bu kim? Şimon Peres, nerede konuşmuş? Bu kürsüde konuşmuş. Kimin zamanında konuşmuş? Şimon Peres katil mi? Katil. Siyonist mi? Siyonist. Kimin zamanında konuşmuş, alkışlayan kim? Tayyip Erdoğan alkışlıyor, siz alkışlıyorsunuz. Şimon Peres’i alkışlayan sizsiniz; bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu! Ömer Çelik’in yapmış olduğu açıklama kadar yumuşak, soft bir açıklama ancak AK PARTİ’ye yakışırdı” diye konuştu.

RACHEL CORRİE KADAR CESARET GÖSTEREMEDİNİZ

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Kasap, AKP sıralarına dönerek,”Sizin gündeminizde Filistin ve Gazze yok; Ömer Çelik’in açıklaması kadar gündeminizde madde var” dedi. “Rachel Corrie Size ne hatırlatıyor?” diye soran Kasap,  “İsrail’le ilgili açıklama yaparken Rachel Corrie kadar cesaret gösteremediniz değil mi?” diye sordu.

DİKENLİ TELLER TÜRKİYE’DEN GİTTİ

Kasap konuşmasında şunları söyledi: “Mescid-i Aksa’nın etrafını saran dikenli teller Türkiye’den, sizin tacirleriniz tarafından ihraç edildi ve bu ticareti siz yalanladınız ama sonra maalesef, biliyorsunuz, bazen gerçekler geç de olsa çıkıyor ve yakalandınız, İsrail’e ticareti kesmediniz.”

MEHMET KARA - ANKARA

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